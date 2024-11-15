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Названо условие, при котором Салах останется в «Ливерпуле» по окончании сезона

Названо условие, при котором Салах останется в «Ливерпуле» по окончании сезона
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английскую команду по окончании сезона из-за истечения срока контракта.

Как сообщает журналист Джеймс Пирс в соцсетях, «Ливерпуль» намерен удержать Салаха, предложив новое соглашение, сам египтянин также хотел бы остаться в команде. Всё будет зависеть от того, смогут ли стороны договориться по зарплате, структуре бонусов и сроку продолжительности соглашения.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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