Скалони объяснил поражение сборной Аргентины в матче отбора к ЧМ-2026 с Парагваем

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение своих подопечных в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Парагвая (1:2).

«Я здесь не для того, чтобы критиковать своих игроков. Я здесь, чтобы поддержать их. Мы знали, что это будет сложный матч. Сейчас в команде много парней, которые являются новичками сборной. В первом тайме мы хорошо сыграли, но пропущенный гол в начале второй половины всё усложнил. Надо поздравить соперника, который очень хорошо защищался. Сейчас мы надеемся вернуться на позитивный путь. Будем анализировать, что может быть сделано лучше», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Сборная Аргентины единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 22 очка. Парагвай, в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 16 очков.

В следующем матче сборная Аргентины сыграет с Перу, а Парагвай проведёт матч с Боливией.

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