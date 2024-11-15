Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кипр — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Спартака-2» Комбаров: от нас можно ждать новых футболистов

Главный тренер «Спартака-2» Комбаров: от нас можно ждать новых футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров высказался о перспективах игроков команды.

«От «Спартака-2» можно ждать новых футболистов. Звёздами они станут чуть позже. Думаю, основная команда возьмёт у нас на сборы пять или шесть человек. Надеюсь, они хорошо себя там проявят и останутся в первой команде, чтобы там доказывать свою состоятельность», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дмитрию Комбарову 37 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.

Материалы по теме
Дмитрий Комбаров завил, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android