Главный тренер «Спартака-2» Комбаров: от нас можно ждать новых футболистов

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров высказался о перспективах игроков команды.

«От «Спартака-2» можно ждать новых футболистов. Звёздами они станут чуть позже. Думаю, основная команда возьмёт у нас на сборы пять или шесть человек. Надеюсь, они хорошо себя там проявят и останутся в первой команде, чтобы там доказывать свою состоятельность», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дмитрию Комбарову 37 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.