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«Барселона» ведёт переговоры с Кварацхелией по возможному переходу из «Наполи»

«Барселона» ведёт переговоры с Кварацхелией по возможному переходу из «Наполи»
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может покинуть неаполитанскую команду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Барселона» проявляет серьёзный интерес к футболисту. Отмечается, что представители «блауграны» уже связались с 23-летним игроком, чтобы обсудить возможный трансфер.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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