Максименко рассказал, за что получил последний штраф в «Спартаке»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о последнем случае, когда был оштрафован в клубе.

– В твоей карьере были штрафы?

– Да. За опоздание. У меня не так часто бывают штрафы, но из последнего – проспал теорию. В полусне вырубил будильник. Предыгровой день, я присутствовал на базе, но просто не дошёл. Это ещё до Станковича случилось, — рассказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

26-летний голкипер Александр Максименко является воспитанником клубной академии московского «Спартака» и на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступает за красно-белых.

Полностью интервью с Александром Максименко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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