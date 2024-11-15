Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся девять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 15 ноября:

20:00 мск. Кипр — Литва;

22:45 мск. Швейцария — Сербия;

22:45 мск. Дания — Испания;

22:45 мск. Португалия — Польша;

22:45 мск. Шотландия — Хорватия;

22:45 мск. Северная Ирландия — Беларусь;

22:45 мск. Люксембург — Болгария;

22:45 мск. Румыния — Косово;

22:45 мск. Сан-Марино — Гибралтар.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).