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Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 15 ноября

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 15 ноября
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Сегодня, 15 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся девять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 15 ноября:

  • 20:00 мск. Кипр — Литва;
  • 22:45 мск. Швейцария — Сербия;
  • 22:45 мск. Дания — Испания;
  • 22:45 мск. Португалия — Польша;
  • 22:45 мск. Шотландия — Хорватия;
  • 22:45 мск. Северная Ирландия — Беларусь;
  • 22:45 мск. Люксембург — Болгария;
  • 22:45 мск. Румыния — Косово;
  • 22:45 мск. Сан-Марино — Гибралтар.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).

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