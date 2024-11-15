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Андрес Иньеста приобрёл датский футбольный клуб

Андрес Иньеста приобрёл датский футбольный клуб
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста вместе со своей компанией Never Say Never (NSN) приобрёл датский футбольный клуб «Хельсингёр».

«Футбол и спорт в целом — это то, что нам нравится. То, что они заявляют, очень позитивно. Я уверен, что смогу присоединиться к клубу и попытаться привнести в него весь наш опыт, накопленный в разных условиях, и попытаться развить и улучшить клуб», — приводит слова Иньесты Sport TV2.

Датский «Хельсингёр» выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Напомним, клуб был основан в 2005 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Хельсингёр Стэдиум» вместимостью более 4000 зрителей.

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