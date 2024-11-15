Де ла Фуэнте высказался перед матчем Лиги наций с Данией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча 5-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА с национальной командой Дании. Встреча состоится сегодня, 15 ноября, и пройдёт на стадионе «Паркен» в Дании.

«Они проделывают огромную работу и, возможно, внесут некоторые изменения в свою игру на матч с нами. Но мы готовы к этой встрече и постараемся навязать свой стиль и быть лучше соперника. Уверен, это будет интересный матч с тактической точки зрения. Мы выпустим на поле лучших игроков, потому что хотим победить и сохранить за собой первое место в группе», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание AS.