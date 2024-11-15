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Де ла Фуэнте высказался перед матчем Лиги наций с Данией

Де ла Фуэнте высказался перед матчем Лиги наций с Данией
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча 5-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА с национальной командой Дании. Встреча состоится сегодня, 15 ноября, и пройдёт на стадионе «Паркен» в Дании.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Дания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они проделывают огромную работу и, возможно, внесут некоторые изменения в свою игру на матч с нами. Но мы готовы к этой встрече и постараемся навязать свой стиль и быть лучше соперника. Уверен, это будет интересный матч с тактической точки зрения. Мы выпустим на поле лучших игроков, потому что хотим победить и сохранить за собой первое место в группе», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание AS.

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