Экс-супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди обвинила его в насилии

Нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди обвинила в насилии бывшая жена Ванда Нара. Об этом сообщает AS со ссылкой на аргентинские СМИ.

По данным источника, конфликт между бывшими супругами обострился после возвращения футболиста в Аргентину, получившего травму крестообразной связки и мениска правого колена.

«То, что вы услышите, серьёзно. Есть жалоба на Мауро Икарди со стороны Ванды Нары (...) Дело не в том, что ей надоело ссориться, а в том, что это серьёзно. Она пошла навестить своих дочерей. Было уже поздно, дочери и сыновья Ванды спали. У Ванды и Мауро был сильный спор, в котором он не хотел, чтобы она уходила», — приводятся слова журналиста Анхеля де Брито в программе «Лос-Анхелес де ла Маньяна» (LAM).

Более детально причины и суть конфликта не раскрываются. Известно, что игрок получил уведомления о судебных исках, в связи с которыми он должен «воздерживаться от действий прямого или косвенного беспокойства или запугивания в отношении Ванды Нары». Кроме того, он должен предстать перед гражданским судом №106 в Буэнос-Айресе 15 ноября.