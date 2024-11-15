Месси оскорбил арбитра в матче между сборными Аргентины и Парагвая
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в грубой форме оскорбил главного арбитра встречи квалификационного раунда чемпионата мира по футболу — 2026 с Парагваем за то, что он не удалил игрока соперника после фола. Об этом сообщает RMC Sport.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 11-й тур
15 ноября 2024, пятница. 02:30 МСК
Парагвай
Окончен
2 : 1
Аргентина
0:1 Мартинес – 11' 1:1 Санабрия – 19' 2:1 Альдерете – 47'
«Ты обгадился, ты мне не нравишься», — приводит слова Месси источник.
Напомним, игра между Аргентиной и Парагваем состоялась сегодня ночью. Встреча прошла в Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако» и завершилась победой Парагвая со счётом 2:1. В следующем матче сборная Аргентины сыграет с Перу, а национальная команда Парагвая проведёт матч с Боливией.
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