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Месси оскорбил арбитра в матче между сборными Аргентины и Парагвая

Месси оскорбил арбитра в матче между сборными Аргентины и Парагвая
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в грубой форме оскорбил главного арбитра встречи квалификационного раунда чемпионата мира по футболу — 2026 с Парагваем за то, что он не удалил игрока соперника после фола. Об этом сообщает RMC Sport.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 11-й тур
15 ноября 2024, пятница. 02:30 МСК
Парагвай
Окончен
2 : 1
Аргентина
0:1 Мартинес – 11'     1:1 Санабрия – 19'     2:1 Альдерете – 47'    

«Ты обгадился, ты мне не нравишься», — приводит слова Месси источник.

Напомним, игра между Аргентиной и Парагваем состоялась сегодня ночью. Встреча прошла в Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако» и завершилась победой Парагвая со счётом 2:1. В следующем матче сборная Аргентины сыграет с Перу, а национальная команда Парагвая проведёт матч с Боливией.

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