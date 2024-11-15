Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кипр — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия — Бруней: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию онлайн

Россия — Бруней: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию онлайн
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Брунея. Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Соответствующее решение ФИФА и УЕФА приняли в феврале 2022 года.

Материалы по теме
Перед Россией у Брунея появился бразильский тренер. Однажды он довёл своего игрока до слёз
Перед Россией у Брунея появился бразильский тренер. Однажды он довёл своего игрока до слёз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android