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Ананко: надеюсь, что чемпион в РПЛ сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного

Ананко: надеюсь, что чемпион в РПЛ сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он считает, что интрига будет сохраняться до последнего. Также Ананко выразил надежду на смену чемпиона в РПЛ.

«Думаю, что в нынешнем сезоне РПЛ интрига будет сохраняться до конца. Мы видим, что некоторые клубы могут составить конкуренцию «Зениту». Это хорошо. Я надеюсь, что чемпион в РПЛ в этом сезоне сменится. Ничего сверхъестественного у «Зенита» нет. Всё в руках, ногах и головах футболистов», — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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