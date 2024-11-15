Ананко: надеюсь, что чемпион в РПЛ сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он считает, что интрига будет сохраняться до последнего. Также Ананко выразил надежду на смену чемпиона в РПЛ.

«Думаю, что в нынешнем сезоне РПЛ интрига будет сохраняться до конца. Мы видим, что некоторые клубы могут составить конкуренцию «Зениту». Это хорошо. Я надеюсь, что чемпион в РПЛ в этом сезоне сменится. Ничего сверхъестественного у «Зенита» нет. Всё в руках, ногах и головах футболистов», — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.