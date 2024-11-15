Джанашия: сборной Грузии надо обыгрывать Украину, весь грузинский народ ждёт реванша

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче между сборными Грузии и Украины в рамках 5-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА.

«Сборной Грузии обязательно нужно обыгрывать Украину. Если Грузия не сможет одержать победу, нам будет тяжело и плохо. Будет реванш, потому что весь грузинский народ ждёт этого. Мы дома не пропустим и должны выиграть», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, национальная команда Грузии проиграла два матча Лиги наций.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).