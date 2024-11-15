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Вратарь «Спартака» Максименко удивился уходу Томаша Амарала из клуба

Вратарь «Спартака» Максименко удивился уходу Томаша Амарала из клуба
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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых.

– C Амаралом удалось попрощаться?
– После игры с «Акроном» он нам сказал, что решение принято. Поблагодарил всех за работу. Я сразу же в сборную уехал, но на днях напишу ему.

– Многие удивились, как резко он покинул команду.
– Это была и для нас неожиданность. Я опешил, потому что нигде не проскакивала информация, что такое может случиться. Никто и не думал о его уходе, — сказал Максименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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