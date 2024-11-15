Александр Тарханов: сборная России должна обыгрывать Бруней с крупным счётом

Бывший тренер ряда российских клубов Александр Тарханов высказался о предстоящем матче национальных команд России и Брунея.

«Можно ждать, что сборная России в матче с Брунеем побьёт свой рекорд по крупным победам. Карпин же ведь сказал: «Мы можем обыграть их и со счётом 10:0». В предстоящем матче нужно выстроить так игру, чтобы забить как можно больше, ведь мы должны обыгрывать Бруней с крупным счётом. Помню, когда-то в Италии перед официальной игрой в среду клуб брал слабую команду, которой забивал много голов. Таким образом они чувствовали свою игру, комбинации и голы. Это тоже неплохо», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.