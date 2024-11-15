Батраков отреагировал на слова Глушенкова о сборной России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поддержал бывшего партнёра по команде Максима Глушенкова после его слов о вызове в национальную команду. Напомним, ранее Глушенков сказал, что предпочёл бы тренироваться с легионерами «Зенита», нежели играть с Вьетнамом и Таиландом в составе национальной команды.

«Не скажу, чтобы удивили [слова Глушенкова]. Это его мнение, которое мы тоже должны уважать. У каждого оно своё — сколько людей, столько и мнений. Для меня вызов в сборную — это большая честь, и я буду ездить, когда будут вызывать», — приводит слова Батракова «РИА Новости Спорт».

15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, а 19-го — с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).