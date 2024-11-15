Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кипр — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков отреагировал на слова Глушенкова о сборной России

Батраков отреагировал на слова Глушенкова о сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поддержал бывшего партнёра по команде Максима Глушенкова после его слов о вызове в национальную команду. Напомним, ранее Глушенков сказал, что предпочёл бы тренироваться с легионерами «Зенита», нежели играть с Вьетнамом и Таиландом в составе национальной команды.

«Не скажу, чтобы удивили [слова Глушенкова]. Это его мнение, которое мы тоже должны уважать. У каждого оно своё — сколько людей, столько и мнений. Для меня вызов в сборную — это большая честь, и я буду ездить, когда будут вызывать», — приводит слова Батракова «РИА Новости Спорт».

15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, а 19-го — с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

Материалы по теме
Сборная 15-го тура РПЛ. Здесь герои «Спартака», «Ростова» и Батраков
Сборная 15-го тура РПЛ. Здесь герои «Спартака», «Ростова» и Батраков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android