Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кипр — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Каннаваро сыграет на международном турнире по паделу в Москве

Фабио Каннаваро сыграет на международном турнире по паделу в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель «Золотого мяча», чемпион мира и экс-капитан сборной Италии Фабио Каннаваро примет участие в турнире международной серии Падел Лиги Легенд (LPL) — Winline LPL CUP, который состоится в Москве 16 ноября 2024 года.
Падел Лига Легенд объединяет бывших профессиональных спортсменов из разных дисциплин, которые соревнуются в одном из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире. Под эгидой LPL уже прошёл целый ряд турниров в Дубае, Мадриде, Париже, Риме, Барселоне и Майами. На основании результатов соревнований формируется рейтинг спортсменов. Победители московского турнира станут обладателями не только призового фонда, но и путёвки на гранд-финал в 2025 году.

Фото: пресс-служба LPL, Михаил Зимин

Фото: пресс-служба LPL, Михаил Зимин

Спортсмены сыграют друг с другом в парном разряде — Фабио Каннаваро выступит вместе с Александром Мостовым, Дмитрий Сычёв окажется в интернациональной связке с Кристианом Пануччи, напарником Дмитрия Булыкина станет Венсан Кандела, Алан Дзагоев поборется за трофей вместе с Георгием Щенниковым, Александр Самедов будет в паре с Максимом Сушинским, также к турниру присоединились чемпионы мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий и Михаил Лихачёв. В результате жеребьёвки 12 пар легендарных спортсменов будут разбиты на три группы.
Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «ТВ Спорт» собственного производства «Триколор Спорт», у кабельных операторов и на любом доступном устройстве. Начало турнира – в 14:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Эксклюзив
Алан Дзагоев подтвердил, что пройдёт обучение для получения тренерской лицензии УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android