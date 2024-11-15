Фабио Каннаваро сыграет на международном турнире по паделу в Москве

Обладатель «Золотого мяча», чемпион мира и экс-капитан сборной Италии Фабио Каннаваро примет участие в турнире международной серии Падел Лиги Легенд (LPL) — Winline LPL CUP, который состоится в Москве 16 ноября 2024 года.

Падел Лига Легенд объединяет бывших профессиональных спортсменов из разных дисциплин, которые соревнуются в одном из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире. Под эгидой LPL уже прошёл целый ряд турниров в Дубае, Мадриде, Париже, Риме, Барселоне и Майами. На основании результатов соревнований формируется рейтинг спортсменов. Победители московского турнира станут обладателями не только призового фонда, но и путёвки на гранд-финал в 2025 году.

Фото: пресс-служба LPL, Михаил Зимин

Фото: пресс-служба LPL, Михаил Зимин

Спортсмены сыграют друг с другом в парном разряде — Фабио Каннаваро выступит вместе с Александром Мостовым, Дмитрий Сычёв окажется в интернациональной связке с Кристианом Пануччи, напарником Дмитрия Булыкина станет Венсан Кандела, Алан Дзагоев поборется за трофей вместе с Георгием Щенниковым, Александр Самедов будет в паре с Максимом Сушинским, также к турниру присоединились чемпионы мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий и Михаил Лихачёв. В результате жеребьёвки 12 пар легендарных спортсменов будут разбиты на три группы.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «ТВ Спорт» собственного производства «Триколор Спорт», у кабельных операторов и на любом доступном устройстве. Начало турнира – в 14:00 по московскому времени.