Полузащитник «Пари НН» Трошечкин назвал отличия нынешнего сезона РПЛ от прошлого

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин сравнил текущий сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с предыдущим.

«По завершении первого круга в команде есть проблемы и плюсы. Это рабочий момент — половина сезона прошла. Сейчас чемпионат немного отличается от предыдущих, он поделился на шесть первых команд и 10 остальных. Слышал, что у «Динамо» рекорд по очкам за первый круг, для «Локомотива» повторение рекорда. Если «Краснодар» победит «Рубин», то и они его побьют. Сильное разделение — это специфика этого чемпионата. Поэтому у нас свой мини-турнир, мы в нём играем, надо занять максимальное место. Мы с любой командой создаём моменты, даже с «Динамо», просто надо их забивать и пытаться нейтрализовать сильные стороны соперника в атаке.

Не стал бы оценивать нынешнее место «Пари НН», надо смотреть на количество очков. Их у нас маловато, хотелось бы быть выше. Будем работать, стараться», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.