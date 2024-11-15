Максименко рассказал, что случайно купил квартиру поближе к базе «Спартака»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, что случайно купил квартиру поближе к базе красно-белых. При этом в момент покупки недвижимости он не знал, где будет находиться новая база.

– Тюкавин говорил, что самая дорогая покупка в его жизни – квартира. А у тебя?

– То же самое.

– Выбрал поближе к базе или к центру?

– Случайно получилось, что ближе к базе. Мы там ещё не тренировались на тот момент, когда брал квартиру. Даже не знал, что у клуба были планы переехать ближе к стадиону, — сказал Александр Максименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.