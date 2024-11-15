Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максименко рассказал, что случайно купил квартиру поближе к базе «Спартака»

Максименко рассказал, что случайно купил квартиру поближе к базе «Спартака»
Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, что случайно купил квартиру поближе к базе красно-белых. При этом в момент покупки недвижимости он не знал, где будет находиться новая база.

– Тюкавин говорил, что самая дорогая покупка в его жизни – квартира. А у тебя?
– То же самое.

– Выбрал поближе к базе или к центру?
– Случайно получилось, что ближе к базе. Мы там ещё не тренировались на тот момент, когда брал квартиру. Даже не знал, что у клуба были планы переехать ближе к стадиону, — сказал Александр Максименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Материалы по теме
«Опешил от ухода Амарала». Максименко — о переменах в «Спартаке» и своём новом статусе
Эксклюзив
«Опешил от ухода Амарала». Максименко — о переменах в «Спартаке» и своём новом статусе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android