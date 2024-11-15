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Игорь Юрганов: назначение Пятибратова помогло «Факелу»

Игорь Юрганов: назначение Пятибратова помогло «Факелу»
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Защитник «Факела» Игорь Юрганов высказался о главном тренере клуба Дмитрии Пятибратове.

«Прошло полсезона, всегда хочется большего и быть выше. Если отмотать несколько туров назад, мы были ниже. Думаю, назначение Пятибратова помогло «Факелу» — все всё сами видят», — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сейчас «Факел» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В активе у клуба 12 очков в 15 сыгранных турах. Команда одержала две победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. Напомним, Дмитрий Пятибратов во второй раз возглавил воронежский клуб в начале текущего сезона. Ранее он занимал эту должность в сезоне-2022/2023.

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