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Дьяков: у сборной России нет цели побить рекорд по голам, но 10-15 накидать Брунею могут

Дьяков: у сборной России нет цели побить рекорд по голам, но 10-15 накидать Брунею могут
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Бывший российской футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Радостной картина быть не может. Даже если бы приехали все основные игроки Брунея, ничего бы не поменялось. Ни один человек, который любит футбол, не знает никого из сборной Брунея. Хочется играть с достойными сборными, но приходится получать то, что есть. Возможно, лучше было бы сыграть с тем же «Краснодаром», в Москве есть много команд. С такими соперниками нет смысла играть.

Думаю, что Россия может забить даже больше, чем Сан-Марино. У Брунея ещё и не все лучшие футболисты добрались! Никакой суперборьбы, сопротивления… Цели такой нет, но 10-15 могут накидать», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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