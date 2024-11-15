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Павлюченко — о Дзюбе: пёс вонючий!

Павлюченко — о Дзюбе: пёс вонючий!
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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко обозвал нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу «вонючим псом». Это произошло перед ретроматчем легенд «Спартака» и «Динамо» с подачи футбольного комментатора Тимура Журавеля.

Так, Журавель задал Павлюченко вопрос: «Дзюба — псина или нет?» Он явно сделал отсылку к цитате своего коллеги Константина Генича, который ранее назвал Дзюбу «футбольной псиной» в ответ на критику телекомментаторов со стороны Артёма.

Павлюченко с улыбкой на лице ответил на вопрос о Дзюбе: «Пёс вонючий!» Журавель опубликовал этот отрывок в своём телеграм-канале. Позже он выложил новый ролик, где Павлюченко уточняет: «Дзюба на меня не будет обижаться. Он знает, что я [сказал это] — любя».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

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