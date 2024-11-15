Вратарь «Спартака» Максименко: по голу Володи Рыкова до сих пор подкалываем друг друга

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, насколько переживает из-за своих ошибок.

– Насколько ты переживаешь из-за ошибок в игре – ПАОК, Рыков, «Оренбург»…

– Ох, как ты вспомнил… Вообще быстро справлялся, потому что новые игры приходили. Это вообще стандартная схема: проанализировать и сразу переключиться на новый матч. Когда идут игры одна за другой, то нет времени грустить. Матч с ПАОКом был шесть лет назад. Будучи молодым, конечно, больше переживал.

– Подколов получили прилично?

– Больше по голу Володи Рыкова. До сих пор подкалываем друг друга. Да и другие ребята шутят – там уже байка пошла по полной, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.