Экс-игрок «Реала» посоветовал клубу купить Салиба

Бывший защитник мадридского «Реала» Рафаэль Алькорта посоветовал приобрести клубу защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

«Я бы не стал подписывать контракт в январе, я бы подождал и рассмотрел бы Эмерика Лапорта, как вариант. Может быть, вам придётся потратить 80 миллионов на парня вроде Салиба, который даст вам ещё 10 лет службы. В любом случае Реал редко ошибается в этом отношении», — приводит слова Алькорты Cadena SER.

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.