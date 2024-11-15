Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» посоветовал клубу купить Салиба

Экс-игрок «Реала» посоветовал клубу купить Салиба
Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Рафаэль Алькорта посоветовал приобрести клубу защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

«Я бы не стал подписывать контракт в январе, я бы подождал и рассмотрел бы Эмерика Лапорта, как вариант. Может быть, вам придётся потратить 80 миллионов на парня вроде Салиба, который даст вам ещё 10 лет службы. В любом случае Реал редко ошибается в этом отношении», — приводит слова Алькорты Cadena SER.

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Куртуа восстановился от травмы и сыграет в ближайшем матче «Реала» — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android