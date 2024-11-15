Батраков не согласился с мнением, что он «разрывает» РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не согласился с мнением о том, что он своей игрой «разрывает» Российскую Премьер-Лигу.

«Насчёт «разрываю» лигу не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнёров по команде. Они всегда рядом со мной — подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается», — приводит слова Батракова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.