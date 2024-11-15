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«Тяжело будет». Защитник «Зенита» Караваев — о мечте играть в Бундеслиге

«Тяжело будет». Защитник «Зенита» Караваев — о мечте играть в Бундеслиге
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Защитник «Зенита» 29-летний Вячеслав Караваев рассказал о своей мечте играть в Бундеслиге.

— В 2019 году твой агент говорил, что мечты о Бундеслиге никуда не денутся. 2024 год, мечты о Бундеслиге..?
— Есть, но мне кажется сейчас, наверное, тяжело будет по ряду причин. Объясню. Не в плане того, что там не хочется переезжать. Будет вопрос, естественно, обговорим, но ты всё равно как-то планируешь даже как-то быт свой, семью, ещё что-то. И вот иногда в этом плане тоже могут быть какие-то, скажем, подводные камни, — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ-Шоу».

Караваев в текущем сезоне сыграл 12 матчей за санкт-петербургский клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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