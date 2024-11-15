Вячеслав Караваев назвал главный клуб в своей карьере

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев назвал главный клуб в своей профессиональной карьере. Караваеву 29 лет. Ранее он играл за «Витесс», пражскую «Спарту», «Яблонец» и ЦСКА.

— «Зенит» — главный клуб в твоей карьере?

— Ну, естественно, потому что это везде, если вот так смотреть, во всех клубах, то есть наибольшее количество матчей. И по матчам, и по годам всё равно. Но это, если говорить, естественно, о взрослой карьере. Понятное дело, что я прям воспитанник ЦСКА. От и до я всё прошёл. И я благодарен, естественно, клубу. Всегда буду благодарен. Но имеется в виду, если мы говорим о взрослой карьере, то, конечно, «Зенит», — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».