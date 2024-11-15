Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Караваев назвал главный клуб в своей карьере

Вячеслав Караваев назвал главный клуб в своей карьере
Комментарии

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев назвал главный клуб в своей профессиональной карьере. Караваеву 29 лет. Ранее он играл за «Витесс», пражскую «Спарту», «Яблонец» и ЦСКА.

— «Зенит» — главный клуб в твоей карьере?
— Ну, естественно, потому что это везде, если вот так смотреть, во всех клубах, то есть наибольшее количество матчей. И по матчам, и по годам всё равно. Но это, если говорить, естественно, о взрослой карьере. Понятное дело, что я прям воспитанник ЦСКА. От и до я всё прошёл. И я благодарен, естественно, клубу. Всегда буду благодарен. Но имеется в виду, если мы говорим о взрослой карьере, то, конечно, «Зенит», — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

Материалы по теме
Сергей Семак объяснил, почему Караваев не сыграл в матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android