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Вратарь «Спартака» Максименко оценил нынешнее положение сборной России

Вратарь «Спартака» Максименко оценил нынешнее положение сборной России
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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко оценил нынешнее положение сборной России, которой приходится играть товарищеские матчи со слабыми соперниками в условиях отстранения от международных турниров.

– Как ты себе объясняешь нынешнее положение сборной России?
– Понятно, что сейчас соперники не такие сильные, хотя в марте была Сербия. Имеем, что имеем, но приезжаем в любом случае с радостью. В разговорах между собой даже не затрагиваем тему ехать или нет.

– Про Бруней что-то знаешь?
– Ничего не слышал о нём.

– Представляешь, где он находится?
– Я так понимаю, что где-то недалеко от Вьетнама и Таиланда. В той части Азии, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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