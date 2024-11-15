«Всё равно люблю Москву». Защитник «Зенита» Караваев — о жизни в Санкт-Петербурге

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о жизни в Санкт-Петербурге. Он признался, что всё равно любит Москву.

— По поводу Петербурга. Ты в городе уже с 2019-го, ну, уже пять лет даже, скоро будет шесть. Хорошо изучил город?

— Ну, в целом да.

— Местным жителем тебя можно назвать?

— Наверное, тяжело. Но я всё равно люблю Москву. Вот честно. Мне Питер очень нравится, но я, так как я родился, вырос в Москве, всё равно тянет. Тем более родные, близкие.

— Мы отвечаем на вопрос, что, когда карьера завершится, скорее всего, ты всё-таки вернёшься в Москву.

— Не факт. Просто я имею в виду, что иногда тянет в Москву. Естественно, вернуться.

— А в Москву куда? В центр или к себе на район?

— К себе на район, скорее всего. Он у меня на востоке, Новогиреево, — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ-Шоу».

Караваев в текущем сезоне сыграл 12 матчей за санкт-петербургский клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.