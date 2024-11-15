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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, на что может потратить миллион рублей

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, на что может потратить миллион рублей
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Игрок «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев назвал вещь, на которую он может потратить миллион рублей.

— На что ты можешь потратить один миллион рублей, если не брать недвижимость и автомобиль, на какую вещь?
— Часы.

— Ты типа коллекционер часов?
— Не то что коллекционер, просто есть какой-то сет часов, которые ну, которые мне якобы понравились. Я бы не сказал, что я прям там ярый.

— А сколько [стоят] самые дорогие часы у тебя в коллекции?
— Не будем лучше тут это обсуждать (смеётся).

— Ну ладно, больше 10 миллионов?
— Ну нет, конечно, меньше, — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

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