Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, на что может потратить миллион рублей

Игрок «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев назвал вещь, на которую он может потратить миллион рублей.

— На что ты можешь потратить один миллион рублей, если не брать недвижимость и автомобиль, на какую вещь?

— Часы.

— Ты типа коллекционер часов?

— Не то что коллекционер, просто есть какой-то сет часов, которые ну, которые мне якобы понравились. Я бы не сказал, что я прям там ярый.

— А сколько [стоят] самые дорогие часы у тебя в коллекции?

— Не будем лучше тут это обсуждать (смеётся).

— Ну ладно, больше 10 миллионов?

— Ну нет, конечно, меньше, — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».