Владимир Кузьмичёв — о Батракове: хочется, чтобы Алексей дебютировал сегодня за сборную

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Брунея.

«Безусловно, хочется, чтобы Алексей дебютировал сегодня за сборную России — я жду этого. Это всегда огромное событие в жизни каждого футболиста. Думаю, Валерий Георгиевич держит в голове этот план. С нетерпением жду матча», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, матч состоится уже сегодня, 15 ноября, в Краснодаре. Стартовый свиток прозвучит в 19:00 мск. Отметим, что ранее национальные команды ни разу не встречались на поле.