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Владимир Кузьмичёв — о Батракове: хочется, чтобы Алексей дебютировал сегодня за сборную

Владимир Кузьмичёв — о Батракове: хочется, чтобы Алексей дебютировал сегодня за сборную
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Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Безусловно, хочется, чтобы Алексей дебютировал сегодня за сборную России — я жду этого. Это всегда огромное событие в жизни каждого футболиста. Думаю, Валерий Георгиевич держит в голове этот план. С нетерпением жду матча», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, матч состоится уже сегодня, 15 ноября, в Краснодаре. Стартовый свиток прозвучит в 19:00 мск. Отметим, что ранее национальные команды ни разу не встречались на поле.

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