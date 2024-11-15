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Защитник «Зенита» Караваев высказался о возможном переходе в «Спартак»

Защитник «Зенита» Караваев высказался о возможном переходе в «Спартак»
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Игрок «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев высказался о возможном переходе в московский «Спартак».

— У тебя в 2026 году заканчивается контракт. Сейчас будет максимально провокационный вопрос.
— Давай.

— Приходит Малышев и говорит: «Слава, переходи в «Спартак».
— Нет, в «Спартак» вряд ли. Мне кажется, уже представляешь, сколько, восемь лет?

— Не пойдёшь?
— Нет. Я просто хочу сказать, что неизвестно, как жизнь сложится. Какая у меня жизнь? Как она у меня будет через два года? Неизвестно, кем стану, кем буду. И тогда, считай, мои слова там будут потом вырезать, но на данный момент нет, — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

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