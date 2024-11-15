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Слуцкий — о предложении «Шанхая»: задавали вопросы, испытываю ли симпатию к арбитрам

Слуцкий — о предложении «Шанхая»: задавали вопросы, испытываю ли симпатию к арбитрам
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как проходили переговоры с китайским клубом. Слуцкий возглавил «Шанхай» в конце декабря прошлого года.

«На самом деле переговоры шли достаточно долго, это же такой небыстрый процесс, и они там 100 раз всё взвешивают, перевешивают. Я был первый тренер, который именно в Суперлигу приехал, то есть, ну Валерий Кузьмич ещё работал, но это было очень давно, но в Суперлиге первый тренер, поэтому они долго сомневались.

Очень много задавали мне вопросы, как я взаимодействую с арбитрами, испытываю ли я к ним большую человеческую симпатию или нет. Вот у меня, кстати, всего одна жёлтая карточка за 30 туров, между прочим», — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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