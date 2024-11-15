Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, когда начал делать упор на игру ногами

Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, когда начал делать упор на игру ногами
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, когда и почему начал делать упор на игру ногами.

– Кафанов говорил, что сейчас для вратарей стала прицельно важна игра ногами. В какой момент начал этому уделять внимание?
– Прям с детства. В ростовской академии имени Понедельника работали сербы, и они уже тогда говорили — за этим будущее. Методологию разрабатывал ещё Александр Веселинович. Нас заставляли играть коротко, несмотря на результат и ошибки. И это давало плоды.

– Из спартаковских тренеров кто заострял внимание вратарей на игре ногами?
– Абаскаль. Много играли через нас, низом. Тедеско тоже просил, пускай и немножко в других направлениях. На самом деле, все об этом говорят, просто кто-то более акцентированно. Никто не просил всегда выбивать подальше. Всегда говорили: «Пробуйте играть низом, а выносите, если уже не видите вариантов», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Материалы по теме
«Опешил от ухода Амарала». Максименко — о переменах в «Спартаке» и своём новом статусе
Эксклюзив
«Опешил от ухода Амарала». Максименко — о переменах в «Спартаке» и своём новом статусе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android