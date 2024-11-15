Экс-игрок «Оренбурга» из Боснии признался, что смотрит матчи РПЛ каждые выходные

Защитник «Маккаби» из Петах-Тиквы Ренато Гойкович рассказал, смотрит ли он матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после ухода из «Оренбурга».

«Скучаю по России, смотрю РПЛ каждые выходные. А в целом в Израиле у меня всё нормально. Когда только пришёл, на первый матч меня оставили в запасе, потом дали около 10 минут, а затем пять полных матчей провёл. Чемпионат довольно ровный», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний боснийский защитник выступал за «Оренбург» с 2020 по июнь 2024 года. За это время он провёл за клуб 99 матчей, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.