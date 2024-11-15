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«Мы решили пойти разными путями». Эрмосо — об уходе из «Атлетико»

«Мы решили пойти разными путями». Эрмосо — об уходе из «Атлетико»
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Экс-защитник «Атлетико» Марио Эрмосо высказал мнение касаемо ухода из клуба.

«Мой уход из «Атлетико» Мадрид легко объяснить: мы не смогли прийти к соглашению, поэтому решили пойти разными путями. Это было нелёгкое решение, особенно после столь долгого пребывания в клубе», — приводит слова Эрмосо Atletico Universe на свой странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Эрмосо выступал за испанский клуб с 2019 года, а летом 2024-го из-за некоторых разногласий с руководством контракт защитника не был продлён. В сентябре 2024 года стало известно, что Эрмосо подписал договор с итальянской «Ромой» на правах свободно агента, однако сроки контракта защитника с клубом не разглашаются.

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