«Сделка была совершенно секретной». Президент «Порту» — о переходе Омородиона

Президент футбольного клуба «Порту» Андре Виллаш-Боаш рассказал о сделке и подписании контракта с экс-нападающим «Атлетико» Саму Омородионом.

«Сделка по Омородиону была для нас совершенно секретной. Это был единственный способ её осуществить, избежать утечек и сделать это быстро. Мы подписали Саму за € 15 млн и получили 50% прав на игрока. Если бы другие клубы узнали об этом, наверняка всё было бы сложно», — приводит слова Виллаш-Боаша на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Омородион перешёл в «Атлетико» в 2023 году, однако сразу же был отдан в аренду в «Алавес». Летом 2024 года нападающий подписал контракт на пять лет с португальским клубом «Порту».