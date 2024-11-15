Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал две забавные истории о повседневной жизни в Китае.

— Были какие-то моменты, которые вас прям вот удивляли? То есть то, что для нас совершенно нормально, а для них вот неприемлемо.

— Это вообще всё. Это люди с абсолютно другой культурой, с другим пониманием, с другой реакцией. Я вот для яркости расскажу два примера, они больше бытовые. Что когда мы, например, заходили, я, Яровинский и Вася Березуцкий в любой ресторан, мы начинали играть в крокодила, потому что они не говорят по-английски, мы не знаем, как объяснить, и начинаем, как бы, у нас соревнования, там мы показываем, что принесите там вилку, нож, принесите тарелку и всё остальное. И у китайцев есть два таких особых приёма, когда они говорят тебе так или это «а?», типа «чё?» или «о!», ну то есть как бы поняли. И вот мы всё время боялись вот этого «а?», потому что мы же объясняем вроде, что нам надо принести. И всегда думали, слава богу, что это «о!», вот это всё. И, например, мы когда показываем какие-то вещи, ну вот вы смотрите в целом, вилка, нож, всё понятно. А они смотрят конкретно на твою руку. И они по-другому мыслят.

Это бесконечная история. Ещё была, например, история. Мы с Васей Березуцким в аэропорту. Спешим, всё, объявили посадку на рейс. Он говорит, давай я зайду в магазин, возьму две пачки сигарет. Значит, пробивает первую пачку она ему, а вторую она раз, два, три – никак. И мне показано, что время, типа ладно, давай одну пачку. Она говорит, хорошо, откладывает пачку, которую пробила, разворачивает вторую и ещё пять минут сбивает вот эту вещь. То есть как бы у них абсолютно по-другому устроены многие вещи, реакции. Им нужна последовательность задач. То есть, например, два плюс два минус один нельзя говорить. Надо сказать, например, два плюс два, потом четыре минус один. То есть это, опять же, вот условия восприятия.

И поэтому первый сбор очень много было вот таких историй, когда на теории, когда вот я бесконечно подстраивался, бесконечно спрашивал, что это как, — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».