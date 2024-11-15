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Леонид Слуцкий рассказал, откуда у китайских клубов деньги на звёздных футболистов

Леонид Слуцкий рассказал, откуда у китайских клубов деньги на звёздных футболистов
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился, откуда у китайских клубов есть средства на приобретение звёздных футболистов.

«Все клубы государственные. То есть очень в какой-то степени похоже на нашу историю. То есть государство даёт задание, там шанхайскому порту взять команду, крупному металлургическому комбинату, правительству такого-то региона. И у них весь спорт вообще государственный, и весь хоккей тоже.

Всё финансирование идёт от государственных предприятий. Почему у Оскара такая зарплата? Это там прям была у них история, что бывший руководитель «Шанхай Порт», это где играет Оскар, он же был руководитель федерации, он знал, что будут введены новые лимиты, и специально максимально долго продлил Оскара на тех зарплатах, когда были, когда ещё туда приезжали там Дрогба, Халк и все остальные звёзды», — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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