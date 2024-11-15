Игрок сильнейшего клуба Брунея: для футболиста сборной тут свадьба важнее матча с Россией

Полузащитник сильнейшего клуба Брунея ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Брунея.

«Наверное, будет минимум 7:0. И это не худший вариант для Брунея. 10:0 тоже может быть. У Брунея и так не сильная команда, а тут ещё и ослабленный состав. У нас же перерыв в сезоне. Многие запланировали на ноябрь дела: кто-то на отдых улетел, у кого-то свадьба. Пять-шесть игроков основного состава не полетели в Краснодар. В нашем клубе такие тоже есть. Жениться или поиграть в футбол в России — у местных выбор очевиден. Конечно, свадьба! Я же говорю: футбол для многих — на втором месте», — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.