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Игрок сильнейшего клуба Брунея: для футболиста сборной тут свадьба важнее матча с Россией

Игрок сильнейшего клуба Брунея: для футболиста сборной тут свадьба важнее матча с Россией
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Полузащитник сильнейшего клуба Брунея ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наверное, будет минимум 7:0. И это не худший вариант для Брунея. 10:0 тоже может быть. У Брунея и так не сильная команда, а тут ещё и ослабленный состав. У нас же перерыв в сезоне. Многие запланировали на ноябрь дела: кто-то на отдых улетел, у кого-то свадьба. Пять-шесть игроков основного состава не полетели в Краснодар. В нашем клубе такие тоже есть. Жениться или поиграть в футбол в России — у местных выбор очевиден. Конечно, свадьба! Я же говорю: футбол для многих — на втором месте», — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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