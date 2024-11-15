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Максименко оценил слова Кафанова, что он следующий вратарь России, который уедет в Европу

Максименко оценил слова Кафанова, что он следующий вратарь России, который уедет в Европу
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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко отреагировал на слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Ранее специалист заявил, что среди вратарей в Российской Премьер-Лиге именно Максименко — главный претендент на переезд в Европу.

– Ты же слышал, кто по версии Кафанова должен быть следующим российским вратарём в Европе?
– Знаю, что меня назвал. Я сконцентрирован сейчас на сборной и по ходу сезона – на «Спартаке». А что там будет дальше – не знаю. Себя самого тяжело оценивать, — сказал Александр Максименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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