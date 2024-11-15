Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максименко: я даже не заметил, как из молодого превратился в того, кто сам может напихать

Максименко: я даже не заметил, как из молодого превратился в того, кто сам может напихать
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, как изменился с возрастом.

– Ты изменился с тех пор, как попал в «Спартак»?
– Мне кажется, стал спокойнее. Те же ошибки, о которых мы говорили. Со временем стал меньше себя накручивать. Хотя уснуть тяжело может быть после каждой игры, потому что адреналин вырабатывается.

– От многих слышал: «Макси – самый улыбчивый человек в команде». Насколько ты готов пихать партнёрам, если требуется?
– На самом деле, я даже не заметил момент, когда из молодого, которому пихают, превратился в того, кто сам может напихать по-футбольному. Оно как-то плавно перешло. Помню, в начале меня Ребров взял под крыло. Глушак, Комбар и кто-то из того поколения мог после ошибки сказать: «Давай соберись, молодой». Они ведь были опытные, а тут пришёл цыплёнок. Я же в 16-17 лет попал в основную команду. Сейчас уже могу повысить голос, но без негатива. Стараюсь дипломатично подходить.

– Даже при твоём характере бывали случаи, чтобы ты злился?
– По-любому было. Хотя что-то конкретное сейчас в голову не приходит. За рулём могу покритиковать кого-нибудь. Из-за тех же карт можем покричать. Взял из колоды не ту — и сорвался на неё. Или если в Uno толпой накидали по +2 карты, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Материалы по теме
«Опешил от ухода Амарала». Максименко — о переменах в «Спартаке» и своём новом статусе
Эксклюзив
«Опешил от ухода Амарала». Максименко — о переменах в «Спартаке» и своём новом статусе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android