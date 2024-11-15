Максименко: я даже не заметил, как из молодого превратился в того, кто сам может напихать

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, как изменился с возрастом.

– Ты изменился с тех пор, как попал в «Спартак»?

– Мне кажется, стал спокойнее. Те же ошибки, о которых мы говорили. Со временем стал меньше себя накручивать. Хотя уснуть тяжело может быть после каждой игры, потому что адреналин вырабатывается.

– От многих слышал: «Макси – самый улыбчивый человек в команде». Насколько ты готов пихать партнёрам, если требуется?

– На самом деле, я даже не заметил момент, когда из молодого, которому пихают, превратился в того, кто сам может напихать по-футбольному. Оно как-то плавно перешло. Помню, в начале меня Ребров взял под крыло. Глушак, Комбар и кто-то из того поколения мог после ошибки сказать: «Давай соберись, молодой». Они ведь были опытные, а тут пришёл цыплёнок. Я же в 16-17 лет попал в основную команду. Сейчас уже могу повысить голос, но без негатива. Стараюсь дипломатично подходить.

– Даже при твоём характере бывали случаи, чтобы ты злился?

– По-любому было. Хотя что-то конкретное сейчас в голову не приходит. За рулём могу покритиковать кого-нибудь. Из-за тех же карт можем покричать. Взял из колоды не ту — и сорвался на неё. Или если в Uno толпой накидали по +2 карты, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.