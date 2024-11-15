Защитник «Зенита» Караваев рассказал, за какой европейский клуб болеет

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, за какой европейский клуб болеет. Он признался, что симпатизирует лондонскому «Челси».

— Ты болеешь за «Челси»?

— Ну да, я симпатизирую «Челси». Я всё равно стараюсь поддерживать, верю, что у них настанут лучшие времена.

— Чью футболку «Челси» ты в детстве носил?

— Ну, Лэмпард, естественно. На рынке, когда приходишь, такого качества не очень хорошего. Как сейчас помню, Роналду ещё была старая сборной Португалии, тоже в школу ходил на физре, — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ-Шоу».

Караваев в текущем сезоне сыграл 12 матчей за санкт-петербургский клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.