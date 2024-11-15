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Леонид Слуцкий объяснил, почему в его «Шанхай» не перешёл ни один российский футболист

Леонид Слуцкий объяснил, почему в его «Шанхай» не перешёл ни один российский футболист
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему его клуб не пополнил ни один российский футболист.

— Писали, что может кто-то с вами поехать или к вам поехать из России. Был такой вариант или нет?
— Нет, вообще такого варианта не было. Ну, смотри, в чём проблема. Всего пять легионеров. То есть ни в коем случае в легионере нельзя ошибиться. Вот у нас все легионеры в команде 29−31 год. То есть все понимают, что он должен, ну, дать результат. Никто не работает на развитие, у тебя пять легионеров только. И я не к тому, что… Ну то есть те легионеры, те россияне, которые могли бы, наверное, теоретически усилить «Шанхай Шунху», мы их просто не могли себе позволить. То есть какой бы это был трансфер? Или какая бы это была зарплата условного Миранчука, который оказался в «Сьоне». То есть это было невозможно.

А те россияне, которые могли бы, наверное, поехать, потому что в Китае очень хорошие зарплаты у легионеров, я боюсь, что они могли бы не соответствовать уже уровню легионеров», — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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