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Алексей Попов: сборная Казахстана не угадала с назначением Черчесова

Алексей Попов: сборная Казахстана не угадала с назначением Черчесова
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Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о работе Станислава Черчесова во главе сборной Казахстана.

«Сборная Казахстана — не топ-сборная, чтобы играть на победу. Плюс у них были очень сильные соперники. Ну и надо понимать, какие условия поставлены перед Черчесовым. Нужна ли им Европа или они проверяют тех, кто есть у них в обойме. Думаю, что не угадали с тренером в сборной. Даже если нет целей, то с назначением тренера не угадали. То, как ведёт себя Черчесов, как он управляет командой, как выстраивает отношения, не сравнится с тем, как это делал Адиев.

Я читаю информацию, что Адиев ездил по всем клубам, общался со всеми лидерами, лично уговаривал их, рассказывал, как будут играть. Черчесов такого не делал — просто приходит на тренировки, и всё. С другой стороны, в сборной России в товарищеских играх были никакущие результаты, а чемпионат мира показал, что это один из лучших чемпионатов мира для российской сборной. Так что кто знает, какие задачи у Казахстана. Надеемся на лучшее», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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