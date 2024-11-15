«Чувствую себя как Алина Загитова». Леонид Слуцкий — о своей популярности в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о своей популярности в Китае.

— На улице подходят, узнают, спрашивают?

— Значит, я себя там чувствую просто рок-звездой, не знаю, группа Metallica. Ну то есть это просто нереально. Мы сейчас, когда прилетели после последней игры с «Чэнду», нас пять тысяч болельщиков встречали в аэропорту. Каждый, например, заезд в отель… То есть они как-то знают все наши расписания, когда мы в какой отель заезжаем. То есть спуститься вниз, когда ты живёшь в отеле, что дома, что на выезде, невозможно. Вот просто физически невозможно.

На тебя сразу, как… Яровинский говорит, сейчас они как хлынут. Ты просто купаешься в болельщинской любви. Я себя чувствую как какая-то Алина Загитова, которая выступила, и ей вот плюшевых медведей или всех там кидают на лёд. То есть они дарят всё время микроподарки, — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».