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Игрок сильнейшего клуба Брунея: бензин здесь дешевле питьевой воды, а медицина бесплатная

Игрок сильнейшего клуба Брунея: бензин здесь дешевле питьевой воды, а медицина бесплатная
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Полузащитник сильнейшего клуба Брунея ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков сравнил цены на жизнь в Брунее и Киргизии.

«По сравнению с Киргизией Бруней дороговатая страна. Продукты в основном импортные. Самое дешёвое у них — нефть. А электричество, интернет — дорогие.

За 20 местных долларов можно залить 35 литров. В пересчёте на американские получается восемь долларов. Питьевая вода здесь дороже бензина!

Зато медицина в Брунее бесплатная. Султан установил такие законы», — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 29-летний футболист выступает за брунейский клуб с июля 2024 года. Его трудовое соглашение рассчитано до декабря текущего года.

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