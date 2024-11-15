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Винисиус грубо оскорбил арбитра по ходу игры между Бразилией и Венесуэлой

Винисиус грубо оскорбил арбитра по ходу игры между Бразилией и Венесуэлой
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор оскорбил главного арбитра встречи квалификационного раунда чемпионата мира по футболу — 2026 с Венесуэлой. В частности, форвард послал судью к чёрту, сообщает RMC Sport.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 11-й тур
15 ноября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
Бразилия
0:1 Рафинья – 43'     1:1 Сеговия – 46'    
Удаления: Гонсалес – 89' / нет

Напомним, матч между Бразилией и Венесуэлой состоялся в ночь с 14 на 15 ноября. На 43-й минуте счёт открыл полузащитник пентакампеонов Рафинья. Сразу после перерыва только вышедший на замену венесуэльский хавбек Теласко Сеговия забил ответный гол. На 62-й минуте нападающий «Реала» Винисиус Жуниор мог принести победу Бразилии, но его удар с пенальти отразил голкипер хозяев поля Рафаэль Ромо. На 89-й минуте защитник сборной Венесуэлы Александр Гонсалес получил прямую красную карточку. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Сборная Бразилии с 17 очками в 11 матчах занимает третью строчку турнирной таблицы отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026.

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