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Сегодня «Ювентус» расторгнет контракт с Погба — Солхекол

Сегодня «Ювентус» расторгнет контракт с Погба — Солхекол
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Сегодня, 15 ноября, «Ювентус» объявит о расторжении контракта с полузащитником Полем Погба по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает журналист Каве Солхекол в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее была информация, что Погба больше не сыграет за «старую синьору». Также отмечалось, что игроком интересуются команды из Англии, Европы и Саудовской Аравии, но переговоры о трудоустройстве игрока начнутся после расторжения соглашения с туринцами.

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) 31-летний француз имеет право вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта может играть. В последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023-го.

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