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Дуйшобеков: в сборной Брунея играют айтишники, полицейские. Футбол у них на втором плане

Дуйшобеков: в сборной Брунея играют айтишники, полицейские. Футбол у них на втором плане
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Полузащитник сильнейшего клуба Брунея ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков рассказал, кто обычно играет в сборной Брунея.

— Читал на российских порталах, что у игроков сборной Брунея футбол — не единственная работа. Это правда. Мы же общаемся. Примерно у половины на первом месте стоит работа или учёба, а на втором — футбол. Но при этом они считают себя профессионалами. В нашем понимании основной работой у профессионала должен быть футбол, а здесь понятия другие. И у тренеров, и у игроков. Студенты могут пропустить тренировку из-за занятий или экзаменов. Для нас это странно, а они говорят: учёба важнее.

— Кем ваши одноклубники работают?
— В разных сферах. Кто-то в офисе работает. Есть айтишники, полицейские, — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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